Депутат Рады объяснила, почему война продолжится, несмотря ни на что

Игорь Шкапа.  
21.05.2026 17:59
  (Мск) , Киев
Для Украины самое правильное решение – закончить войну, но этого не хотят те, кто зарабатывает на ней деньги.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат ВР Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самое правильное решение – войну закончить. Но заинтересована ли в этом Европа, которая на этом зарабатывает деньги? Нет. Более того, она сама открыто говорит: «Украина – щит Европы. Деньги мы дадим, оружие дадим в кредит, но людей нет», – сказала укро-депутат.

По ее словам, еще европейцы опасаются, что после войны к ним хлынут толпы бывших военных, которые уже не представляют свою жизнь без оружия.

«Заинтересована ли мире Украина? Простые люди – да. А заинтересованы ли те, кто на этом зарабатывает? Кто зарабатывает на производстве оружия? Кто зарабатывает на выходе из ТЦК? Кто зарабатывает на переходе границ? Кто зарабатывает на на бронированиях и так далее? Выгодно им это?..

Конечно, нет! У них потоки прекратятся, что они тогда с этим будут делать», – приходит к выводу Скороход.

