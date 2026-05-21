«Похож на Зеленского» – Нетаньяху готов на всё ради спасения собственной шкуры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху понимает, что как только война закончится, он окажется под следствием за коррупцию.

Об этом на канале «Телега Online» заявила эксперт-востоковед Каринэ Геворгян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Давайте не будем рассматривать Израиль как истеблишментский монолит. Недавно Трамп обиделся на президента Израиля, которого обычно не слышно, потому что полномочий у него мало, но некоторые есть. Господин Герцог в связи с взрывоопасной обстановкой на Ближнем Востоке категорически отказался закрыть дело в отношении премьера Нетаньяху, который находится под следствием. У него лично пригорело, у самого Нетаньяху. Поэтому в Израиле, я думаю, хватает трезвых голов, которым совсем не нужна эта война, так же как война с Израилем не нужна Ирану», – сказала Геворгян.

«На самом деле, у самого Нетаньяху сильно пригорает. Ему война нужна. Она даёт ему возможность избежать наказания. Потому что как всё утихомирится, он окажется под следствием, это в Израиле тоже понимают. Там есть свои ястребы, есть голуби, которые злобно молчат. Очень похоже на Украину», – подытожила она.

Напомним, Нетаньяху с 2019 года находится в статусе обвиняемого по нескольким коррупционным делам.