Заберем у России 200 миллиардов долларов и наваляем им! – американский сенатор подстрекает Европу

Анатолий Лапин.  
21.05.2026 13:31
  (Мск) , Вашингтон
Чтобы «навалять России», странам Европы нужно пойти на грабёж замороженных за рубежом 200 миллиардов долларов Москвы, передать их Украине, чтобы Киев закупил американское оружие.

Об этом заявил сенатор-демократ Джон Кеннеди (тёзка, но не родственник убитого президента), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему бы нам не поддержать идею о том, чтобы забрать $200 млрд из российских активов, которые мы заморозили в Европе, и направить эти деньги на помощь Украине? Давайте победим в этой войне или хотя бы заставим Путина пойти на переговоры о мирном урегулировании…

Там 200 млрд. Чёрт возьми, только в Великобритании 31 млрд. Франция, президент Макрон — отличный парень, он постоянно даёт нам советы и поучает население. Франция владеет $22 млрд. Почему бы им не отдать их Украине? Они потратят эти деньги на покупку нашего оружия. Деньги просто лежат без дела. Если мы хотим победить, почему бы нам не забрать эти $200 с лишним миллиардов и не сказать: «Вот Украина, вот ваши деньги». Наваляем им», – заявил Кеннеди.

