Министр обороны Британии дал установку: В ближайшие 30 лет – бояться России
Члены НАТО должны быть готовы, что в ближайшие 20-30 лет будет реальна атака со стороны России.
Об этом, выступая с программной речью, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Чиновник, представляющий обанкротившееся правительство Кира Стармера, провозгласил главным достижением в оборонной сфере сколоченную антироссийскую коалицию из 50 западных стран.
«Уже пятый год идёт полномасштабная война Путина против Украины. Эта война вызывает экономические потрясения по всему миру, и союзники по НАТО должны быть готовы к тому, что Россия может вторгнуться в их страны в течение 20-30 лет. Не заблуждайтесь, времена сейчас серьёзные, и своими действиями мы должны показать, как мы готовы встретить этот момент…
До прихода Кира не было коалиции стран, готовых поддержать Украину…
Речь идёт о коалиции сторонников Украины. Мы возглавляем её совместно с французами. Я взял на себя руководство контактной группой по обороне Украины вместе с немцами. Там присутствуют представители почти 50 стран, чтобы увеличить военную помощь, которую мы оказываем Украине, чтобы поддержать их в борьбе», – нахваливал себя Хили.
English version :: Читать на английском Министр обороны Британии дал установку: В ближайшие 30 лет – бояться России
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: