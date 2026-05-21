Члены НАТО должны быть готовы, что в ближайшие 20-30 лет будет реальна атака со стороны России.

Об этом, выступая с программной речью, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чиновник, представляющий обанкротившееся правительство Кира Стармера, провозгласил главным достижением в оборонной сфере сколоченную антироссийскую коалицию из 50 западных стран.