Эфемерный «Дух Анкориджа» и прохладный «Дух Пекина». Выбирать или идти своим путём

В экспертной среде обсуждаются результаты встречи на высшем уровне Россия — КНР. Несмотря на заявления о более чем 40 подписанных договорах и речах о многополярном мире, большинство соглашений — рамочные — договорились, подписали, а далее посмотрим.

Из однозначно положительных результатов – с грустью замеченный на Западе отход руководства КНР с позиций нейтрального наблюдателя по Украине. Киевский режим был вполне чётко назван фашистским, как и то, что причиной СВО стала политика бездумного продвижения НАТО на восток. Во что конкретно выльются формулировки — покажет будущее.

Китайское государственное информагентство «Синьхуа» публикует предельно скупые комментарии, называя переговоры Путина и Си «координацией».

Некоторый свет на происходящее проливает интервью главы российского МИД Сергея Лаврова шанхайской медиагруппе SMG. Главная мысль: и Китаю, и России надо, прежде всего, полагаться на собственные силы и на нашу братскую солидарность.

Разделение «и Китаю, и России» можно трактовать так: каждому из стратегических партнёров следует опираться на собственные силы в борьбе с геополитическими противниками, тогда как «братская солидарность» явно вторична.

Сказать, что эта позиция какая-то свежая, не приходится. Это, скорее, констатация факта. С самого начала СВО Китай, которому невыгодно геополитическое поражение России, однако, не стал ссориться с глобалистами. Впрочем, в случае замеса из-за Тайваня с США и AUKUS, Китаю также придётся в основном рассчитывать на собственные силы при некоторой «братской солидарности» с нашей стороны. Тут без иллюзий.

На что ещё обратили внимание наблюдатели: перспективы строительства газопровода «Сила Сибири — 2». Вице-премьер Новак сообщил, что в Пекине договорились ускорить строительство новой газовой трубы. Увы, без подробностей.

По одной из версий, Пекин не спешит форсировать реализацию, поскольку Китаю нужен дешёвый газ, желательно по цене, близкой к внутрироссийской.

Россия, конечно, торгует энергоносителями с Китаем и Индией с некоторым дисконтом, однако ей совершенно незачем продавать тот же природный газ в Китай практически себе в убыток. Куда лучше и правильнее будет газифицировать собственные восточные регионы, о чём вопрос стоит давно и достаточно остро.

Не совсем понятно обстоят дела с продажей Китаем комплектующих для дронов ВСУ. Китайские производители в ответ на упрёки пожимают плечами и произносят сакраментальное «бизнес и ничего личного». С другой стороны, украинские эмиссары-дронщики, жалуются, что китайцы дерут три шкуры за оптоволокно, а станки для его выработки вообще отказываются продавать, как и некоторую другую комплектуху. Но это вполне ожидаемо от торговой нации.

Фактом также является и то, что китайский бизнес отказывается открывать в России производство важных узлов, вроде движков для дронов, микроэлектроники и другого оборудования, хотя станки для производства оптоволокна были переданы вообще без проблем.

Но здесь, опять же, возникает встречный вопрос: почему, при развитом моторостроении наша страна не может импортозаместить малые поршневые и турбореактивные авиадвигатели?

Не исключено, что китайская сторона имеет опасения на фоне остающихся надежд некоторых кругов на сближение России с США. По их мнению, Вашингтон — потенциально более привлекательный партнер.

Причина в структуре американской и китайской экономик. За присутствие на китайском рынке Россия вынуждена конкурировать как со странами Средней Азии (экспорт энергоресурсов), так и с государствами Ближнего Востока, что осложняет геополитические расклады. В то время как на американском рынке у России нет конкурентов: США будут продвигать российские ресурсы в третьи страны, развивать логистику, вкладываться в обрабатывающую промышленность. Опыт имеется.

Таким образом, сохраняется интрига – победит «дух Анкориджа» или «дух Пекина».