Фашистская Молдова целенаправленно и беспощадно убивает приднестровскую экономику
Приднестровье взяли в осаду с двух сторон, после чего Кишинёв принялся «душить» местную промышленность.
Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил майор госбезопасности Приднестровской республики в отставке Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Приднестровье даже в условиях блокады чувствует себя относительно стабильно, так как Россия обеспечивает поставки газа, а российские миротворцы и ограниченный контингент обеспечивают вопросы безопасности.
Приднестровские пенсионеры и социально уязвимые слои получают надбавку из РФ, и вообще выплачивается пенсия российская. Это очень облегчает нагрузку на бюджет республики, которая оказалась в крайне тяжелом состоянии – это состояние реального окружения, как если бы какой-то гарнизон был окружен.
Украина не то, что закрыла границу, она заминировала её, чтобы уж точно никто не смог там ни выскочить, ни куда-то там просочиться.
То есть это беспрецедентные вещи, учитывая, что у Украины нет боевых столкновений ни с Приднестровьем, ни там тем более с Молдовой, но идет минирование границы, накопление вооруженных групп для возможных действий против Приднестровья. И Молдова действует таким же образом», – сказал Соин.
«Отменены ранее существовавшие льготы, налоговые и таможенные. Проблема в том, что ПМР – это непризнанная страна, но она имеет свой бюджет, свои государственные органы, и, соответственно, собирает налоги и собирает различные таможенные сборы.
Но так как она не признана, предприятия, чтобы вести работу на экспорт и импорт, вынуждены что-то вносить и в бюджет Молдовы. До последнего времени существовала льгота, и выплаты были относительно небольшими.
Сейчас это отменяется, и в бюджет Молдовы надо платить по полной, а это означает двойное налогообложение. И, следовательно, гибель промышленного и аграрного комплекса ПМР», – заключил он.
