Фашистская Молдова целенаправленно и беспощадно убивает приднестровскую экономику

Максим Столяров.  
21.05.2026 19:36
  Москва
Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия


Приднестровье взяли в осаду с двух сторон, после чего Кишинёв принялся «душить» местную промышленность.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил майор госбезопасности Приднестровской республики в отставке Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Приднестровье даже в условиях блокады чувствует себя относительно стабильно, так как Россия обеспечивает поставки газа, а российские миротворцы и ограниченный контингент обеспечивают вопросы безопасности.

Приднестровские пенсионеры и социально уязвимые слои получают надбавку из РФ, и вообще выплачивается пенсия российская. Это очень облегчает нагрузку на бюджет республики, которая оказалась в крайне тяжелом состоянии – это состояние реального окружения, как если бы какой-то гарнизон был окружен.

Украина не то, что закрыла границу, она заминировала её, чтобы уж точно никто не смог там ни выскочить, ни куда-то там просочиться.

То есть это беспрецедентные вещи, учитывая, что у Украины нет боевых столкновений ни с Приднестровьем, ни там тем более с Молдовой, но идет минирование границы, накопление вооруженных групп для возможных действий против Приднестровья. И Молдова действует таким же образом», – сказал Соин.

«Отменены ранее существовавшие льготы, налоговые и таможенные. Проблема в том, что ПМР – это непризнанная страна, но она имеет свой бюджет, свои государственные органы, и, соответственно, собирает налоги и собирает различные таможенные сборы.

Но так как она не признана, предприятия, чтобы вести работу на экспорт и импорт, вынуждены что-то вносить и в бюджет Молдовы. До последнего времени существовала льгота, и выплаты были относительно небольшими.

Сейчас это отменяется, и в бюджет Молдовы надо платить по полной, а это означает двойное налогообложение. И, следовательно, гибель промышленного и аграрного комплекса ПМР», – заключил он.

