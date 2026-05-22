Нам выгодно распространение войны на Прибалтику, – львовский телеведущий

Украине выгодно, что на территории стран Прибалтики тоже звучит сигнал воздушной тревоги, потому что это означает распространение конфликта на страны НАТО.

Об этом в эфире эмигрантского Radio UA Chicago заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы, наверное, уже можем обсуждать распространение воздушных тревог из Украины и на соседние страны Балтии. Но вот в Литве уже воздушная тревога, красный уровень опасности, руководство государства где-то там в бункер пошло.

Наконец произошло то, на что мы должны всегда уповать. Я помню, когда за очень таким крикливым, возможно даже эпатажным, скандальным, возможно, даже таким желтым таблоидным заголовком, что «нам выгодна Третья мировая», на самом деле скрывается логика, к которой я тоже присоединяюсь.

Нам выгодна раскапсулизация нашей войны, распространение на другие угрожаемые территории, особенно территории НАТО. Это как раз хорошо, что на территорию НАТО исходит российская угроза.

Нам невыгодно и катастрофически невыгодна пятилетняя, а там и десяти-, и пятнадцати-, и тридцатилетняя война. Чтобы война шла только у нас, за счет наших жертв, разрушений и страданий, а все остальные будут просто в нее бросать хвороста, денег, оружия, кто бензина, кто солярки, кто шефов, чтобы ехало.

Нам всегда было на старте выгодное расползание, потому что чем шире театр войны, тем его труднее удерживать атакующей стороне. Чем она больше сосредоточена на чем-то одном, в том одном она добьется больше успехов», – заявил Дроздов.