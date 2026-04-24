Для любого специалиста, который будет изучать украинскую войну, станет очевидным низкий уровень компетентности украинского командования.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода дронщиков бригады «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я вам хочу сказать, что когда-то военные историки мира и политические историки будут разбирать нашу войну. Они будут говорить: «Украинцы в организации войск на стратегическом и на оперативном уровне всю войну значительно уступали русским. И украинцы полностью игнорировали все уставы НАТО по организации войск, игнорировали весь военный опыт и демонстрировали очень низкий уровень, к сожалению, компетентности на стратегическом уровне управления».

Вот, что, к сожалению, любой военный историк заметит. И вот этих людей, которые сейчас принимают решение легкомысленно, бездумно, так и запомнят», – печалится Бутусов.