Хорватия занервничала: Черногория решила почтить память жертв нацистов-усташей

Алексей Топоров.  
22.04.2026 17:20
  (Мск) , Подгорица
Скупщина Черногории приняла решение о проведении мемориальной акции в День памяти жертв геноцида в концентрационных лагерях Ясеновац (Хорватия), Маутхаузен и Дахау (Германия).

Германия никак не отреагировала на подобную инициативу, но глава МИД Хорватии ответил едким заявлением, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Хорватский министр иностранный дел Гордан Грлич Радман заявил, что такое решение черногорской Скупщины является «политикой, которая не строит мосты, но роет окопы».

На что последовал незамедлительный ответ председателя Скупщины Черногории Андрии Мандича:

«Мы наблюдаем довольно странную реакцию. Черногория — суверенное государство, которое принимает собственные решения… Я не думаю, что это повлияет на нашу европейскую интеграцию, мы никому не причинили вреда. Это глубоко европейская традиция – борьба с фашизмом, культура памяти о тысячах и тысячах жертв», – отметил он.

В то же время в самой Хорватии политический лидер местного сербского меньшинства, депутат Сабора Милорад Пуповац отметил, что в ходе торжеств, приуроченных к 81-й годовщине попытки массового побега узников из лагеря Ясеновац, не ожидается выступлений представителей руководства страны.

Он также сказал, что его особенно беспокоит молчание о том факте, что и там, и в других местах на территории так называемой Независимой державы хорватской намеренно происходило истребление или геноцид сербов, евреев и цыган.

Следует отметить, что едва в 1991 году сепаратистская элита республики провозгласила независимость Хорватии от Югославии, как наспех созданные хорватские нацбаты разгромили мемориальный комплекс в Ясеноваце.

