На Украине давно нет никакой реальной оппозиции – Табачник
Все «оппозиционные» украинские политики находятся «под крышей» американских спецслужб, и являются двойными агентами.
Об этом в интервью каналу «Украина.ру» заявил бывший министр образования и науки Украины и экс-вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На Украине американцы создали очень системный, очень эффективный аппарат репрессий и подавления. И этот аппарат не оставляет случайностей. Он несколько раз пересыпает, проконтролирует любую ситуацию.
И они очень четко не дают в обиду своих. Ну, разве возможно себе представить уголовное дело на Украине против Сергея Левочкина. Он после путча дважды избран депутатом. Так же, как и Юрий Бойко и целый ряд других. Это всё одна ситуация», – сказал Табачник.
«Те, которые якобы находятся в оппозиции, вместе с тем не испытывают никакого дискомфорта, притеснений и репрессий от украинского режима. Значит, они являются либо имитаторами оппозиции, либо двойными агентами.
И самое главное, что за эти 10 с лишним лет после премьеры путча в Киеве, достаточно четко все пересыпалось и структурировалось. Те, кто хотел остаться, остались на Украине. Те, кто не смог терпеть фашистского режима, нашли место в эмиграции в Европе.
Те, которые считают, что спасение украинского народа в союзе с Россией, оказались в России. И их постигла практически всех участь репрессированных и лишенных гражданства Украины», – подытожил он.
