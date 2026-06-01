На Украине давно нет никакой реальной оппозиции – Табачник

Максим Столяров.  
01.06.2026 18:20
  (Мск) , Москва
геноцид, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Все «оппозиционные» украинские политики находятся «под крышей» американских спецслужб, и являются двойными агентами.

Об этом в интервью каналу «Украина.ру» заявил бывший министр образования и науки Украины и экс-вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Украине американцы создали очень системный, очень эффективный аппарат репрессий и подавления. И этот аппарат не оставляет случайностей. Он несколько раз пересыпает, проконтролирует любую ситуацию.

И они очень четко не дают в обиду своих. Ну, разве возможно себе представить уголовное дело на Украине против Сергея Левочкина. Он после путча дважды избран депутатом. Так же, как и Юрий Бойко и целый ряд других. Это всё одна ситуация», – сказал Табачник.

«Те, которые якобы находятся в оппозиции, вместе с тем не испытывают никакого дискомфорта, притеснений и репрессий от украинского режима. Значит, они являются либо имитаторами оппозиции, либо двойными агентами.

И самое главное, что за эти 10 с лишним лет после премьеры путча в Киеве, достаточно четко все пересыпалось и структурировалось. Те, кто хотел остаться, остались на Украине. Те, кто не смог терпеть фашистского режима, нашли место в эмиграции в Европе.

Те, которые считают, что спасение украинского народа в союзе с Россией, оказались в России. И их постигла практически всех участь репрессированных и лишенных гражданства Украины», – подытожил он.

