Киевский политтехнолог объяснил, что не так с победными реляциями об «утрате ВС РФ инициативы»
Украинская власть делает взаимоисключающие друг другу заявления о якобы неудачах России на фронте.
Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий завел разговор, действительно ли Украина перехватила инициативу на фронте.
«Ничего еще не закончилось. Я на одну деталь обращу внимание. Говорят, что [русские] утратили инициативу и так далее, но, тем не менее, кто-то запускает месседжи, что надо готовить города Днепр, Одессу, города на Волыни, Киевскую область к круговой обороне. Как-то это не бьется», – недоумевает эксперт.
Он обратил внимание, что таких призывов не было ни в 2022 году, ни позже, когда ситуация все больше складывалась в пользу ВС РФ.
«А тут делается на фоне победных реляций. У Банковой с политикой единого голоса полный провал. Это взаимоисключающие вещи. Если мы побеждаем, то зачем? Это все равно, что в мае 44-го Москву бы готовили к круговой обороне или Ленинград после того, как была снята блокада», – резюмировал Золотарев.
