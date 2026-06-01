Китай – не союзник России, а хитрый попутчик, помогающий Украине – Живов

У России нет союзников, кроме Белоруссии и КНДР, а Китай является лишь хитрым попутчиком, который при этом поставляет Украине комплектующие для бьющих по РФ дронов.

Об этом в эфире видеоблога Книжный день Центр×Delib заявил помогающий бойцам СВО волонтер, блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он не наш союзник. Китай наш попутчик. У Китая нет союзников, кроме китайского народа и китайской компартии. А мы просто хорошие попутчики. Хорошие попутчики, которым они симпатизируют, но я бы не сказал, что это выражается в чём-то прямо экстраординарном. Но вот, допустим, Северная Корея, можно уверенно сказать – наш союзник. В самую тяжёлую годину СВО прислали отборных бойцов, которые погибли за Россию, многие. И оружие прислали, и людей прислали, и помогли. Вот это – союзник настоящий. Белоруссия, Северная Корея — два наших союзника, настоящих. Всё остальное — это попутчики…», – отметил он.

«Вот, китайцы разработали какую-то штуку, они её продают сразу и нам, и украинцам, сразу же. Причём, если нам под санкциями, там ещё хитро надо согласовать, через Киргизию провести, кручу, верчу, обмануть хочу, ещё и ценник повыше, то киевляне просто с чемоданом денег приезжают, бах-бах, без всяких санкций, любые транзакции, свифты-не-свифты, – и первым делом… откуда дроны-то у украинцев? Они из китайских комплектующих собраны. Ну, все эти РЭБы, дроны — всё из Китая везётся», – заявил Живов.

