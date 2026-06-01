Стабильные страны РФ и КНР могут легко вернуть своё влияние на Европу – полковник СБУ

Россия испытывает НАТО на прочность, и пока что Европа не проявляет должной субъектности в вопросах украинского конфликта.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия ни перед чем не останавливается, и нападением на Украину она также тестировала стойкость НАТО. Мы видим, что Россия не отказалась от плана возвращения влияния на Восточную Европу, об этом говорят наши разведки, под особенной угрозой страны Балтии. Мы видим, что сегодня Россия атакует некоторые государства уже напрямую своими дронами. И здесь важно со стороны НАТО иметь не только обеспокоенность, но и какие-то более решительные действия. Поскольку таким способом Россия просто тестирует, на что способна эта система. Мы видим, что сейчас вбрасывается, что НАТО неспособная организация, которая не может себя защитить. Много уже говорится о том, что США думают о том, как выйти оттуда. И, конечно, всё это будет на руку и РФ, и Китаю, когда эта организация не сможет больше существовать», – тревожился Костенко.

Европе же бандеровец посоветовал проявлять «больше субъектности в вопросе Украины».

«Европа, которая должна восстанавливать свою армию, которая имеет возможность самостоятельно справляться с кризисами и быть к этому готовой. Европейские лидеры мыслят короткими политическими циклами. И часто их задача не сберечь Европу целостной, не заложить какой-то фундамент для развития нации, а просто переизбраться на следующих выборах. И это огромная проблема, если её не решить, то такие стабильные страны, как РФ, как Китай, могут полностью восстановить своё влияние на Европу. А это самая главная проблема, против которой мы должны бороться», – предупреждал европейцев укро-полковник.

