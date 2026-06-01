Украинские дроноводы целенаправленно бьют по гражданской технике и транспорту, чтобы запугать население.

Об этом в интервью военкору Дмитрию Кулько заявил офицер армии России Александр с позывным «Ёж», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поэтому они видят, по кому бьют. Это не случайные удары по гражданским. Они сами гордо публикуют записи ударов по сельскохозяйственной технике», – отметил ведущий.

«Говорят, что разговоры об искусственном интеллекте у дрона Hornet сильно преувеличены. Да, он обладает машинным зрением, но это довольно простая плата. А возможностью выбирать цель и выставлять приоритеты он не обладает – всё равно сидит Мыкола.

«После Старобельска тут нечему удивляться.

Ещё несколько лет, как минимум, до того, как ИИ будет сам что-то выбирать. На данный момент всё контролируется человеком.

И я думаю, у них такая установка – неважно, будет это гражданский или военный транспорт, грузовик с продуктами или с топливом, без разницы.

Они именно здесь и давят на логистику, на то, что топлива у людей не будет, что им будет боязно передвигаться на автомобиле.

Такое мощнейшее психологическое воздействие. Это и есть терроризм, когда ты пугаешь мирное население, пытаясь добиться какого-то политического решения.

Они ничем не отличаются от ваххабитов, или других каких-то боевиков, типа запрещенного ИГИЛ. Убивают мирное население для того, чтобы боялись. Потому что на фронте отступают», – подытожил он.