СВО дала возможность устроить 37 год вороватым чиновникам – Кашеварова
После начала СВО российские правоохранители и спецслужбы начали массово заводить уголовные дела против ворующих чиновников.
Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«СВО дала толчок нашим силовикам начать уголовные дела, которые были под ковром. То есть материалы были, а уголовных дел не было.
И вот по этим материалам, если мы посмотрим: бывший мэр Омска, бывший мэр Иванова, вице-губернатор один, вице-губернатор другой. Я вот считала, у нас сейчас несколько сотен чиновников под уголовными делами.
У нас просто началась массовая чистка. 37-й год для чиновников, но не для народа. Просто их всех начали чистить и сажать», – сказала Кашеварова.
«Я как-то разговаривала с одним высокопоставленным силовиком, и он говорит: у нас все эти материалы были, мы следили, потому что в регионах у нас же силовой блок, он отдельно, губернатор не может его контролировать, силовики всегда сами по себе.
Но им верха не давали по политическим соображениям. А сейчас я смотрю, что у нас силовой блок перегибает. Он уже начал взбрыкивать, говорить: нам все равно на ваши политические мотивы, потому что на первом месте у нас госбезопасность. Те, кто продолжает воровать – это госизменники. И они сейчас очень сильно активизировались», – добавила она.
English version :: Читать на английском СВО дала возможность устроить 37 год вороватым чиновникам – Кашеварова
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: