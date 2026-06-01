Украинское государство полностью деградировало и провалилось – экс-вице-премьер Табачник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За тридцать лет стремительной деградации проект «независимого» украинского государства полностью провалился.

Об этом в интервью каналу «Украина.ру» заявил бывший министр образования и науки Украины и экс-вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Государственный проект Украина оказался несостоятельным. В таком виде, в таком лоскутном состоянии, в полном доминировании нацистской идеологии, начиная от татуировок на телах и заканчивая невидимыми нам татуировками в мозгах – всё это свидетельствует о том, что ни с точки зрения политической, ни с точки зрения гуманитарной – проект государства Украина оказался несостоятельным. Он провалился. Он не сумел реализовать ни одного из своих колоссальных имманентных преимуществ», – сказал Табачник.