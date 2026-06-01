Офицер РФ: Hornet – последняя отдушина проигрывающей украинской армии

Максим Столяров.  
01.06.2026 23:27
  (Мск) , Москва
Предоставленные Западом ракеты, беспилотники и даже искусственный интеллект не спасут Украину, у которой заканчиваются люди.

Об этом в интервью военкору Дмитрию Кулько заявил офицер армии России Александр с позывным «Ёж», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У ВСУ не происходит ничего положительного, кроме Hornet. Они отступают. То есть, если противнику, допустим, отключить Starlink, то все, они посыпятся. На одном Starlink армия держится.

Мы как бы и без Starlink. Со связью у нас, конечно, похуже в этом плане, но мы так же продолжаем давить.

Так что для них Hornet – это последняя отдушина, последний шанс. Хотя наверняка они и после Hornet придумают. Но одним ИИ ты не выиграешь на поле боя», – сказал «Ёж».

«То есть вся эта цифровизация, она не сфокусируется на каком-то бойце и не сделает его супергероем, который там всех на поле боя уничтожит. Конечно, это хорошо, дронами-ракетами наносить удары, но если боец не придет самостоятельно и не займет точку, это не будет считаться, что ты что-то освободил.

Поэтому у них ситуация такая, что у них дроны есть, искусственный интеллект, машинное зрение, еще там что-то, а вот с пехотой очень плохие новости. Вообще, скоро те люди, которых отлавливает ТЦК, так или иначе закончатся.

Что они уже будут в этом случае делать? Нагнали себе индусов, еще кого-то. Я считаю, что тема с Hornet – это последний шанс что-то исправить. Я считаю, что мы как-то адаптируемся к этому», – подытожил он.

