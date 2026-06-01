«Разговорами о скором мире украинцев ввергают в состояние острого психоза» – политтехнолог
Украинский режим сознательно распространяет слухи о якобы скором завершении войны, чтобы убедить безумно уставших соотечественников в необходимости потерпеть.
Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий обратил внимание на свежую публикацию РБК-Украина, в которой, со ссылкой на высокопоставленных представителей киевского режима, говорится, что война может завершится к 3 ноября, когда в США намечены довыборы в конгресс.
Эксперт напомнил, что таких прогнозов и в прежние годы было немало, но они не сбывались, отметив, что то, что сейчас слышится, – может внушать определенный оптимизм. Он не исключил, что, возможно, ради этого и концентрируются такие информационные усилия, чтобы обнадежить украинцев «во всей этой беспросветности».
«Но это такие качели, которые могут ввергнуть общество в состояние острого психоза, когда зрада-перемога, ужас-надежда», – считает укро-эксперт.
Он говорит, что платформа прогнозов «Полимаркет» дает лишь до 45% вероятности на окончание войны к концу 2026 года, и призвал обращать внимание на детали, в частности, на встречу Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко (террорист).
«Сетка Порошенко погнала информацию, что он шел на встречу с большим скепсисом, что Зеленский хочет мира, а вышел уже в ином настроении. Вот это маркер. Это говорит о том, что убедить своего визави Владимир Александрович как человек, владеющий системой Станиславского, умеет как никто. Как актер он намного убедительнее, чем Петр Алексеевич», – резюмировал Золотарев.
