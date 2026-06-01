Для создания антидроновой обороны нужно намного больше личного состава – офицер РФ о бесполезности отключения интернета
Российские дроны-перехватчики легко справляются с вражескими дронами Hornet, но для эффективной защиты нужно задействовать как можно больше огневых групп.
Об этом в интервью военкору Дмитрию Кулько заявил офицер армии России Александр с позывным «Ёж», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я смотрел Hornet, который врезался в автомобиль и не взорвался. Судя по всему, его можно легко сбивать «Ёлкой», которая без боевой части. Но есть ли количество такое, чтобы обезопасить, расставить мобильные огневые группы на такое количество?», – риторически отметил «Ёж».
«То есть, нужно больше личного состава, чтобы это контролировать. Создавать больше мобильных групп, защищаться какими-то сетками.
РЭБ здесь никак не поможет, отключение интернета здесь тоже никак не помогает. Нужна именно какая-то физическая защищенность, а не отключение интернета.
И делать то же самое, просто копировать, делать все зеркально то же самое. Защиту никакую ты не придумаешь от такой массовости, на мой взгляд», – добавил он.
