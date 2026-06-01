Российские дроны-перехватчики легко справляются с вражескими дронами Hornet, но для эффективной защиты нужно задействовать как можно больше огневых групп.

Об этом в интервью военкору Дмитрию Кулько заявил офицер армии России Александр с позывным «Ёж», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я смотрел Hornet, который врезался в автомобиль и не взорвался. Судя по всему, его можно легко сбивать «Ёлкой», которая без боевой части. Но есть ли количество такое, чтобы обезопасить, расставить мобильные огневые группы на такое количество?», – риторически отметил «Ёж».