Русофобка Зурабишвили: «Сколько русских, столько и карт России»

Вадим Москаленко.  
01.06.2026 23:53
  (Мск) , Киев
Грузия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Единственная граница, на которую не зарится Россия, это границы НАТО, поэтому следует любой ценой стремиться в состав Североатлантического альянса.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявила экс-президентка Грузии, гражданка Франции и отпетая русофобка Саломе Зурабишвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши партнёры должны знать, что замороженные конфликты никогда не станут залогом стабильности, они всегда будут для России возможностью дестабилизировать ситуацию или попытаться это сделать и присутствовать там, где её присутствие нежелательно.

Единственный способ снова добиться стабильности – это добиться того, чтобы Россия, наконец, после стольких веков стала нормальным государством, как и все остальные, там, где проходят её границы.

Вы же знаете, что стоит попросить русского указать границы России, сколько русских – столько и карт. На одной будет Крым, на другой Украина, а на третьей Грузия или даже Гана», – вещала русофобка.

«И есть одна граница, которую Россия не хочет признавать, но всё же признаёт, если посмотреть на ситуацию объективно – это границы НАТО. На самом деле, они угрожают и пытаются сделать вид, что что-то предпримут, но это всё на уровне психологии.

Это всё разговоры путинского КГБ. Но на самом деле, они признают границы НАТО. Поэтому мы не входим в эти границы, но правильно делаем, что хотим войти, потому что именно там находится наша главная защита», – добавила Зурабишвили, упустив тот факт, что Грузия едва не перестала существовать из-за стремления Саакашвили в НАТО.

