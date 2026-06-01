«Как это возможно?!» – в Киеве угрожают Румынии нотой «за поощрение ударов по Украине»

На Украине недовольны: Бухарест не стал нагнетать ситуацию в связи с тем, что якобы российский дрон залетел на территорию Румынии и попал в жилой дом.

Эту тему в эфире канала «Апостроф ТВ» поднял киевский военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Укро-эксперт возмущен недавним заявлением президента Румынии Никушора Дана, который после инцидента заявил, что РФ следует планировать свои удары по Одесской области так, чтобы БПЛА не залетали в его страну.

«Серьезно?! Вместо того, чтобы осудить российские атаки, призвать прекратить, усилить поддержку Украины предоставлением дополнительных комплексов вооружений, финансов, усилением санкций против агрессора, перекрытием лазеек, чтобы враг не мог покупать оборудование и технологии для производства так называемых «Гераней», мы слышим: нет, атакуйте, но устраните эти неточности!», – возмущается Мусиенко.

Он фактически попытался шантажировать соседей – мол, если бы Украина не сбивала дроны, то на Румынию полетели бы десятки дронов.

«А то, что там находится база НАТО, и недалеко аэродромы румынской авиации…», – продолжает укро-эксперт.

Он считает, что румынам следует поднимать авиацию и сбивать дроны, а не делать такого рода призывы к России.