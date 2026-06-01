«Как это возможно?!» – в Киеве угрожают Румынии нотой «за поощрение ударов по Украине»

Игорь Шкапа.  
01.06.2026 19:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 477
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Румыния, Скандал, Спецоперация, Украина


На Украине недовольны: Бухарест не стал нагнетать ситуацию в связи с тем, что якобы российский дрон залетел на территорию Румынии и попал в жилой дом.

Эту тему в эфире канала «Апостроф ТВ» поднял киевский военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине недовольны: Бухарест не стал нагнетать ситуацию в связи с тем, что якобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Укро-эксперт возмущен недавним заявлением президента Румынии Никушора Дана, который после инцидента заявил, что РФ следует планировать свои удары по Одесской области так, чтобы БПЛА не залетали в его страну.

«Серьезно?! Вместо того, чтобы осудить российские атаки, призвать прекратить, усилить поддержку Украины предоставлением дополнительных комплексов вооружений, финансов, усилением санкций против агрессора, перекрытием лазеек, чтобы враг не мог покупать оборудование и технологии для производства так называемых «Гераней», мы слышим: нет, атакуйте, но устраните эти неточности!», – возмущается Мусиенко.

Он фактически попытался шантажировать соседей – мол, если бы Украина не сбивала дроны, то на Румынию полетели бы десятки дронов.

«А то, что там находится база НАТО, и недалеко аэродромы румынской авиации…», – продолжает укро-эксперт.

Он считает, что румынам следует поднимать авиацию и сбивать дроны, а не делать такого рода призывы к России.

«Это повод для нас вызвать посла Румынии и вручить соответствующую ноту, в которой сказать, что мы против того, чтобы были такие высказывания. Должны быть осуждения каждой российской атаки как акта нарушения международного права преступной России, которая продолжает агрессивную войну против Украины и ведет ее и против Румынии, и против Молдовы! Россия уже ведет против ЕС. И если кто-то не хочет это признавать, это, поверьте, не признание действительных реалий», – заявил Мусиенко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Как это возможно?!» – в Киеве угрожают Румынии нотой «за поощрение ударов по Украине»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить