Черногорские «чекисты» выставили себя непрофессионалами в угоду Западу

Алексей Топоров.  
24.04.2026 21:58
  (Мск) , Подгорица
Представителей черногорских СМИ удивил тот факт, что в ряде городов полицейские стали патрулировать улицы с автоматами.

В ответ  местная спецслужба АНБ заявила, что всё дело в террористической деятельности Ирана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всё началось с того, что депутаты муниципального парламента черногорского города Беране отреагировали на запрос своих избирателей, которые обеспокоились, увидев на улицах полицейские патрули, вооружённые автоматическим оружием.

В ответ глава управления безопасности города Желько Бабович заявил, что это распоряжение директора управления полиции Лазара Щепановича.

«Это его приказ, поскольку в связи с кризисом на Ближнем Востоке имеются разведывательные данные о возможной эскалации радикальных конфликтов, и мы должны быть готовы. Мы не можем ждать, пока кто-нибудь начнет стрелять в центре города или совершит какой-нибудь террористический акт, чтобы потом пойти в полицию и взять автомат», – вещал он.

После чего соответствующие вопросы появились уже у журналистов столичного государственного телеканала RTCG, которые они задали местной спецслужбе – «Агентству национальной безопасности» (АНБ).

«Иран и поддерживаемые им террористические организации уже давно находятся в центре внимания международной безопасности, как из-за напряженности в отношениях со странами Ближнего Востока, так и из-за конфликтов с Израилем и США.

Глобальные террористические организации, такие как ИГИЛ и «Аль-Каида», используют эти ситуации для распространения террористической пропаганды, ложной информации и подстрекательства сторонников и сочувствующих посредством кампаний в социальных сетях и через средства массовой информации, а также вдохновляют «одиноких волков» или более мелкие «спящие» ячейки в разных странах, включая Черногорию, на совершение террористических актов», – ответили там.

При этом представители спецслужбы признали, что «роста религиозной напряженности в Черногории пока не наблюдается, но её нельзя исключать», по сути, признав, что нагнетают параноидальную истерию на пустом месте в угоду США и Израилю.

«Уровень невежества в отношении общеизвестных фактов в Черногорском АНБ вызывает тревогу. В то время, когда ИГИЛ контролировал значительную часть территорий Ирака и Сирии, самые сложные бои против этих террористических группировок вели силы Корпуса стражей исламской революции и движения «Хезболла», которые были официально приглашены правительством Башара Асада.

Люди, занимающие наиболее ответственные должности в системе безопасности Черногории, явно не знают даже элементарных фактов о том, что режим в Тегеране и его региональные союзники, такие как «Хезболла», были главными противниками ИГИЛ и «Аль-Каиды» на местах и ​​внесли неоценимый вклад в их разгром в 2016 и 2017 годах.

Такой уровень дилетантизма и невежества в Черногории косвенно угрожает безопасности всего региона», – прокомментировало дилетантские заявления черногорской спецслужбы сербское издание «Политика».

