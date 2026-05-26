«Даем деньги, а они воруют!»: у политиков ЕС супер-популярен предвыборный украиноскептицизм

Игорь Шкапа.  
26.05.2026 18:37
  (Мск) , Киев
Ряд политиков ведущих стран Евросоюза осознали, что критика Украины поможет им выиграть следующие выборы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-спикер запрещенного в РФ «Правого сектора» и депутат ВР прошлого созыва Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Береза обратил внимания, что Украина до сих пор так и не получила выделенный еще в прошлом году еврокредит, мол, теперь в Брюсселе говорят, что Рада не голосует за продвигаемые МВФ законопроекты, которые лично согласовывал Зеленский.

Экс-депутат заметил, что, кроме того, у ЕС появляются вопросы по элитному ЖК «Династия» – нескольких особняков под Киевом для Зеленского и его ближайших подельников.

Он опасается, что этот вопрос может создать большие проблемы Украине.

«Потому что я вижу большое количество украиноскептиков. Германия, Франция, Италия играют в эту игру, поскольку для них это возможность выиграть на выборах. Кстати, вижу, сейчас появляется и в Нидерландах эта игра, тоже они говорят: «Смотрите, мы даем им деньги, а они их воруют», – тревожится Береза.

