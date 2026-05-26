«Риторика Буданова полностью оправдывает войну России против Украины» – Арестович

Максим Столяров.  
26.05.2026 18:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 588
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Недавная риторика главы офиса Зеленского признанного террористом в РФ Кирилла Буданова о том, что «Русь – это Украина» и т.д. была бы хороша без агрессивных выпадов по поводу господства над Россией.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил признанный в РФ террористом бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавная риторика главы офиса Зеленского признанного террористом в РФ Кирилла Буданова о том, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Там ещё много чего – как мне сказали: «а чего ты не берёшь авторские?». Хорошее отношение к УПЦ недавно проскользнуло, что мы не можем церковь преследовать. Мирный трек и т.д. Всё это было бы замечательно, и это можно было бы только поддержать, если бы это не было в юношеском задоре, а он молодой человек, сказано: «мы должны господствовать».

Что я делаю на уровне российского МИДа? Я говорю: смотрите, бывший глава военной разведки, кандидат в президенты, скорее всего, и нынешний глава офиса президента, представляющий Украину на переговорах, международных форумах и т.д., выражающий интересы значительной части украинского населения (рейтинг 16%) заявляет о том, что Украина должна господствовать над Россией. Так мы и воюем для того, чтобы она не господствовала…», – сказал Арестович.

«И это будет абсолютное оправдание войны с их стороны – мы защищаем Россию. Значит, все российские постулаты о защите России приобретают прямую легитимизацию через слова Буданова. Поэтому – всё хорошо до «господства», – добавил бывший Зе-советник.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Риторика Буданова полностью оправдывает войну России против Украины» – Арестович

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить