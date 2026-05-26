Россия молча соглашается со «специфическими» играми США на нефтяном рынке
США еще несколько раз будут приостанавливать нефтяные санкции против России, но все равно вернут их, как только Ормузский пролив будет разблокирован.
Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Очень показательно, как происходило продление этих исключений. США подвесили этот вопрос. Бессент сознательно разогнал тему, заявляя, что продления не будет. Оно закончилось 16 мая. Несколько дней США выждали, а затем все-таки это разрешение было подписано минфином», – указал Симонов.
Он считает, что США по-прежнему свободно манипулируют даже самыми крупными государствами БРИКС.
«Это выглядит, мягко скажем, специфически с точки зрения российских интересов, духа Анкориджа. По большому счету США разрешают Индии покупать российскую нефть. И мы с этим молча соглашаемся, потому что, а что делать в этой ситуации. К огромному сожалению, у США есть политические возможности давить на Индию», – сказал Симонов.
English version :: Читать на английском Россия молча соглашается со «специфическими» играми США на нефтяном рынке
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: