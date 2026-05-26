Во время вчерашнего общения с депутатами в Верховной раде украинский диктатор Владимир Зеленский заявил им о скором перемирии, импичменте президенту США Дональду Трампу и милиардных вливаниях от демократов, которые якобы придут к власти в США.

Об этом в эфире видеоблога «MayiakUA» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идёт разговор, что на осень возможно перемирие. Было сказано об остановке горячей фазы. Ну, процентов девяносто народных депутатов, присутствующих там, потом обмениваясь мнениями, и, сопоставляя другие месседжи Зеленского, пришли к выводу, что это просто успокоение общества. И попытка выбить, как он сказал, стул из-под тех, кто возомнил себя партией мира. Значит, ключевой момент, и почему я считаю, что он и не думает об остановке войны, был посыл о том, что Трамп проиграет выборы. Что есть уже договорённость с демократами о миллиардах, которые снова будут вливаться в Украину, будет за что воевать, побеждать и так далее. И что под до то, что Трампу будет объявлен импичмент», – рассказал Мосийчук.

