Зеленский накормил депутатов «осенним перемирием» и «скорым импичментом Трампа» – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
26.05.2026 18:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 354
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Во время вчерашнего общения с депутатами в Верховной раде украинский диктатор Владимир Зеленский заявил им о скором перемирии, импичменте президенту США Дональду Трампу и милиардных вливаниях от демократов, которые якобы придут к власти в США.

Об этом в эфире видеоблога «MayiakUA» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время вчерашнего общения с депутатами в Верховной раде украинский диктатор Владимир Зеленский заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Идёт разговор, что на осень возможно перемирие. Было сказано об остановке горячей фазы. Ну, процентов девяносто народных депутатов, присутствующих там, потом обмениваясь мнениями, и, сопоставляя другие месседжи Зеленского, пришли к выводу, что это просто успокоение общества. И попытка выбить, как он сказал, стул из-под тех, кто возомнил себя партией мира.

Значит, ключевой момент, и почему я считаю, что он и не думает об остановке войны, был посыл о том, что Трамп проиграет выборы. Что есть уже договорённость с демократами о миллиардах, которые снова будут вливаться в Украину, будет за что воевать, побеждать и так далее. И что под до то, что Трампу будет объявлен импичмент», – рассказал Мосийчук.

Читайте также: Неприкосновенный Зеленский использовал удар «Орешника» для укрепления режима

Метки: ,

English version :: Читать на английском Зеленский накормил депутатов «осенним перемирием» и «скорым импичментом Трампа» – Мосийчук

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить