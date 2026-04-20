«Демарш Виктории Бони не обрушит фронт» – политолог

У России достаточный запас прочности и уровень эффективности, чтобы никакие внутренние дрязги не влияли на ход ведения СВО.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог-американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Видим заявление, например, Решетникова о том, что ситуация в экономике не такая безоблачная, как раньше. Но такого рода заявления и объективную статистику используют для проведения информационных кампаний.

Россия и Украина находятся в противоборствующем состоянии, и понятно, что обе стороны занимаются продвижением тех нарративов, которые выгодны этим сторонам. Вопрос, который нужно задавать, если мы смотрим на конфликт со стороны – насколько эта ситуация вредит возможности России продолжать боевые действия?

И тут мы увидим, что ответ-то единственный: не мешает. Россия обладает политической управляемостью, возможностями ВПК, экономическими запасами для продолжения ведения боевых действий до достижения своих целей.

И всякого рода сложности – в условиях экзистенциального конфликта. То есть этот конфликт воспринимается экзистенциальным, следовательно – для достижения целей в рамках этого конфликта будут задействованы все возможные средства», – рассуждал Наумов.