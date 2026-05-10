9 Мая в киевском Парке Вечной Славы людей и цветов было несравнимо меньше, чем не так давно – в 2015. Тогда приходили десятки тысяч, сейчас – хорошо, если несколько сотен за весь день.

Объясняется это, вероятно, запретом на массовые собрания в военное время. Но не только. Чувствуется и многолетнее развращающее влияние укро-пропаганды.

Вот что говорит об этом наш старый знакомый, русский киевлянин Олег, побывавший там:

«Увы, у многих, даже пророссийски настроенных, появилась некая апатия. В лучшем случае они отмечают дома. Я беседовал с некоторыми возле Парка. Был обескуражен. Русскоязычная пожилая женщина по имени Светлана сказала, что в Парк не хочет заходить по двум причинам. Во-первых, это может быть опасно. Или арестуют, или бандеровцы нападут. Она неоднократно ходила раньше, когда тут были толпы, несмотря на факты нападений. А теперь «появилось равнодушие». Даже к тому, что нужно прийти почтить память погибших родственников. Что, мол, праздновать, если фронтовиков фактически не осталось».

Олег продолжает:

«Это скорбное бесчувствие. Психиатры описывают его как «психическое состояние, когда человек ощущает утрату способности испытывать эмоции, сопереживать или радоваться». Болезненное эмоциональное онемение, сопровождающееся унынием. Его источник – Зе-банда, предводитель которой так же относится к своему деду – фронтовику. И это заразно, потому что широко и долго распространяется агитпропом». А внук Светланы, 20-летний Петр, заявил, что собирается праздновать «день Европы». И что, мол, надо отмечать, как в Европе, 8-го. Да и вообще «это праздник страны-агрессора, и раз Путин проводит парады, то нам ни в коем случае не следует!».

К сожалению, у огромной части молодежи такие прошитые мозги, куда такие вот «светланы», поддавшись скорбному бесчувствию, не удосужились вложить правильное понимание. Теперь эту «молодь» зазывают на повторение «подвигов» фашистов, побежденных в 1945-м, хунтовские правители. Тянут в мясорубку и женщин. По Киеву полно плакатов на эту тему.

Комплекс с памятником Вечной Славы, могилой Неизвестного солдата и Вечным огнем открылся в 1957 году. На его главной аллее похоронены 34 погибших героя. В рамках «декоммунизации» здесь содрали советскую символику – ордена, знаки в виде георгиевских лент и т.д. Вечный огонь погашен.

Демонтированы бюсты выдающихся советских военных деятелей – А. Федорова, С. Ковпака, И. Черняховского, П. Рыбалко. Сейчас на их местах земляные квадраты, куда люди все равно несут цветы. Где сами бюсты – неизвестно. Говорят, их за огромные деньги продали на Запад в частные коллекции.

Сохранены бюсты летчикам И. Кожедубу, С. Амет-Хану и Г. Береговому.

«Их оставили, потому что жидобандеровская свора пытается примазаться к их памяти, – поясняет Олег. – Вовсю спекулируют, например, на Ахмет-Хане, на его крымско-татарском происхождении. А Берегового изображают «первым украинским космонавтом». Но в любом случае хорошо, хоть они уцелели…».

Он побеседовал и с теми, кто принес цветы – пожилыми и молодыми. Все они практически в унисон говорили о величии праздника и ругали власть за кощунство по отношению к павшим солдатам-освободителям. Причем достаточно громко, безбоязненно, не обращая внимания на стоявших недалеко копов и натыканные повсюду камеры.

Но интересно, что копы никак не реагировали, будто не слышали. Возможно, в «день Европы» им была поставлена задача обойтись без эксцессов, на которые могли бы обратить внимание в ЕС.

Одна женщина, Алла, ходила по аллеям и громко поздравляла с «великим праздником наших советских солдат». Добавляла: «Никто не забыт и ничто не забыто!».

Сборища запрещены, да не для всех. Мимо Парка, в сопровождении полиции, издевательски с шумом и треском прокатила колонна байкеров-нацистов.

А вечером на монументе Родины-матери устроили инсталляцию Евросоюза, с плясками внизу. Еще одно издевательство.