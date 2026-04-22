«Экономят дорогостоящие ракеты», – «Известия» о том, почему дроны ВСУ на побережье теперь сбивают мобильные группы

Михаил Рябов.  
22.04.2026 14:21
  (Мск) , Москва
Газета «Известия» сегодня публикует материал о появлении антидроновых подразделений в ВМФ России. Жители городов, оказавшихся в зоне досягаемости участившихся налётов украинских беспилотников, действительно отмечают, что в последнее время вражеские БПЛА пытаются сбить из пулемётов, хотя ранее по одиночным укро-дронам запускались ракеты.

«Маневренные подразделения позволяют экономить дорогостоящие ракеты систем ПВО», – поясняет издание.

На вооружении подразделений находятся переносные ЗРК, пулеметы, гладкоствольное оружие и средства РЭБ. Военный эксперт Алексей Леонков признаёт, что это – вынужденная мера:

«Появление таких структур продиктовано временем. С начала СВО никто не предполагал, что возникнет такая необходимость».

Накануне стало известно, что десятки тысяч беспилотников получит бандеровская Украина от Великобритании и Германии для продолжения войны с Россией

