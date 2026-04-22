«Экономят дорогостоящие ракеты», – «Известия» о том, почему дроны ВСУ на побережье теперь сбивают мобильные группы
Газета «Известия» сегодня публикует материал о появлении антидроновых подразделений в ВМФ России. Жители городов, оказавшихся в зоне досягаемости участившихся налётов украинских беспилотников, действительно отмечают, что в последнее время вражеские БПЛА пытаются сбить из пулемётов, хотя ранее по одиночным укро-дронам запускались ракеты.
«Маневренные подразделения позволяют экономить дорогостоящие ракеты систем ПВО», – поясняет издание.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
На вооружении подразделений находятся переносные ЗРК, пулеметы, гладкоствольное оружие и средства РЭБ. Военный эксперт Алексей Леонков признаёт, что это – вынужденная мера:
«Появление таких структур продиктовано временем. С начала СВО никто не предполагал, что возникнет такая необходимость».
Накануне стало известно, что десятки тысяч беспилотников получит бандеровская Украина от Великобритании и Германии для продолжения войны с Россией
English version :: Читать на английском «Экономят дорогостоящие ракеты», – «Известия» о том, почему дроны ВСУ на побережье теперь сбивают мобильные группы
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: