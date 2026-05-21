В ЕС хоть тушкой, хоть чучелком – Санду готова ликвидировать Молдову

Елена Острякова.  
21.05.2026 12:29
  (Мск) , Москва
Президентка Молдовы Майя Санду рассматривает объединение своей страны с Румынией как альтернативный вариант евроинтеграции.

Об этом она заявила в интервью СМИ-иноагенту «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы можем войти в ЕС и как часть Румынии. Мы видим, что сегодня все больше жителей Молдовы поддерживают евроинтеграцию. Есть и те, кто поддерживает объединение с Румынией. Сейчас мы усердно работаем над тем, чтобы Молдова стала частью ЕС, и надеемся, что этот сценарий сработает. Если по какой-либо причине он не сработает, конечно, мы рассмотрим другие варианты», – сказала Санду.

Она обязуется подготовить Молдову к вступлению в ЕС в 2030 году и «настроена решительно».

При этом Санду признала, что Молдове может грозить украинская модель евроинтеграции, когда республике предложат частичное участие в некоторых европейских институтах и структурах, но без права голоса и полноценного доступа к ресурсам.

