Недавние слова президента Владимира Птина о том, что спецоперация идет к завершению, многие восприняли тревожно.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил депутат Госдумы Сергей Обухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Та же блогосфера и эксперты уже изжевали эти фразы, что «дело идёт к завершению». Вы согласитесь, вот даже лингвистически, – не победа, а «завершение»…

Пять лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей СВО, которые изначально ставились. Более того, все отмечают, что ситуация усугубилась.

Ну и ключевой вопрос: многие российские бизнес-структуры завязаны на Украину, через Украину идёт связь с Европой, с транснациональными корпорациями, европейскими и международными, поскольку они имеют огромное влияние в Кремле, – происходит имитация определённых военных действий.

То есть ситуация такова, что экспертное сообщество, Z-сообщество, оно сверхтревожное по этому поводу.

Когда будут приняты решения по Бескидским туннелям, через которые идёт снабжение укронацистских войск, когда будет принято решение по уничтожению сносу мостов в Затоке – из Румынии идёт под Одессой, и Днепровских мостов?

Вся ВПК киевского режима, значительная часть вынесена в Европу. Поэтому перекрыть вот эти вот потоки — это ключевая задача СВО. Как собираются решать?

И то, что президент говорит, «близко к завершению», но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество», – заявил Обухов.