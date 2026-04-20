У Украины нет проблем с финансированием войны, В этих условиях диктатор Зеленский едва ли будет настроен на заключение реального мира.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Царев подсчитал, что Украина, хоть формально стала получать военной помощи несколько меньше, чем во времена президентства Джо Байдена, но европейские поставки ЕС оказались более эффективными.

«Европейский Союз по двусторонним соглашениям поставил в прошлом году на 38 миллиардов долларов – примерно столько же. Причем надо сказать, что вопрос не только в сумме, Вопрос в том, что, если они уже не танки «Абрамс» поставляли, которые вязли и которые стоили кучу денег, они поставляли именно ту продукцию, и они уже развернули производство, которое нужно. И поэтому обвала фронта не случилось», – сказал Царев.

Он считает вероятным, что «репарационный кредит» в размере 90 млрд долларов Киев все же получит.