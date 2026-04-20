«Это не бесполезные «Абрамсы» – военная помощь Украине стала эффективнее, – Царев

Анатолий Лапин.  
20.04.2026 15:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 688
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


У Украины нет проблем с финансированием войны, В этих условиях диктатор Зеленский едва ли будет настроен на заключение реального мира.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Царев подсчитал, что Украина, хоть формально стала получать военной помощи несколько меньше, чем во времена президентства Джо Байдена, но европейские поставки ЕС оказались более эффективными.

«Европейский Союз по двусторонним соглашениям поставил в прошлом году на 38 миллиардов долларов – примерно столько же. Причем надо сказать, что вопрос не только в сумме, Вопрос в том, что, если они уже не танки «Абрамс» поставляли, которые вязли и которые стоили кучу денег, они поставляли именно ту продукцию, и они уже развернули производство, которое нужно. И поэтому обвала фронта не случилось», – сказал Царев.

Он считает вероятным, что «репарационный кредит» в размере 90 млрд долларов Киев все же получит.

«Понятно, что с такими поставками вооружения настроение у Зеленского не за то, чтобы соглашаться на мир», – заявил Царев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить