ЕС объявил колеблющиеся Сербию и Грузию самыми проблемными партнёрами

Сербия и Грузия, пытающиеся лавировать и не скатываться в откровенно антироссийскую позицию, были названы самыми «проблемными» партнёрами Евросоюза.

Такие тезисы озвучила на заседании комитета по иностранным делам Европарламента комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос. Зато она хвалила Молдавию, Украину, Черногорию и даже Косово за их прогресс на «европейском пути».

Кос похвасталась, что в августе в Исландии состоится референдум о начале переговоров о членстве в ЕС, намекнула, что Черногория станет первой из «нового поколения» государств, присоединившихся к Евросоюзу, а также дала высокую оценку Албании, которая открыла все шесть переговорных групп всего за один год. И даже в Косово умудрилась найти какой-то прогресс, анонсировав свой ближайший визит в Приштину. Также, по её словам, в прошлом месяце Евросовету её Комитетом было направлено предложение о включении всех стран Западных Балкан в европейскую зону свободного роуминга, в которую Украину и Молдавию добавили в начале этого года.

«В то время как Украина и Молдавия добиваются хороших результатов, на Западных Балканах прогресс гораздо слабее. На прошлой неделе я написала властям региона с просьбой ускорить реформы, иначе их граждане окажутся в проигрыше. План роста основан исключительно на результатах и ​​имеет сроки. В настоящий момент более 700 миллионов евро рискуют быть безвозвратно потеряны в регионе, если реформы не будут завершены к июню этого лета или к декабрю в случае Боснии и Герцеговины», – пригрозила Марта.

Но больше всего от неё традиционно досталось Сербии. Она отметила, что разделяет обеспокоенность европейских зеленых и леваков по поводу сербских законов, «подрывающих независимость судебной системы», подавления протестов «соросят», а также вмешательства в работу «независимых СМИ».

«Мы все больше обеспокоены тем, что происходит в Сербии….В настоящее время мы оцениваем, соответствует ли Сербия условиям для получения финансирования в рамках финансовых инструментов ЕС. Мы продолжим поддерживать Сербию на пути к ЕС, но ожидаем, что сербские власти приведут судебное законодательство в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и восстановят независимость СМИ», – в очередной раз помахала она морковкой перед властями в Белграде, которые упорно тянут страну в ЕС вопреки желанию большинства её граждан.