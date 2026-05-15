«Если Ермак соскочит – значит народ Украины проиграл гидре» – галичанин-русофоб

Чрезвычайно много зависит от того, вступится ли Зеленский за попавшего под подозрение экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом в эфире Radio UA Chicago заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вступится ли вожак мафии за своего распорядителя? От этого будет зависеть всё процессуальное поведение Ермака как подозреваемого. Если он увидит, что все его слили, и он как дурачок будет за всех отвечать, то дальше следует ожидать немного другого поведения, и я бы хотел, чтобы это случилось. Потому что только тогда мы услышим немного больше откровений от очень проинформированного человека, который является носителем всей исчерпывающей информации и правды о злодеяниях вожака. Если же его выкупят, как выкупили [«кошелёк» Зеленского] Чернышова, если уверят, что всё будет, как всегда, все за всех постоят, закон молчанья будет работать, никто никого не сдаст, тогда мы являемся фактически стороной, которая проиграла. Мы – это народ Украины. Значит, мы проиграли гидре», – вещал Дроздов.

«Если даже они своих будут отбивать, мафия трещины не даст – это является самым худшим, что может быть. Нужно дождаться, дозвонятся или нет. И по поведению того, как будут вытягивать основного носителя всей правды, всей информации обо всём закулисье президента-царя, от этого всё зависит. На кону чрезвычайно много», – добавил русофоб.

