Генерал СБУ: «Не дадим Лукашенко спрятаться за Россией и США»
Литва нанесла Белоруссии урон больший, чем санкции США.
Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Лукашенко начинает какую-то риторику относительно того, что он думает, что за ним стоит Россия, Китай. А еще в последнее время он возомнил, что если США с ним общаются, то это тоже какая-то гарантия того, что вот он будет и дальше себе разрешать некоторые вещи, которые другим не разрешены.
Это все в какой-то момент может действительно уплыть, если начнутся какие-нибудь активные действия», – грозит генерал.
Он утверждает, что у России недостаточно сил, чтобы их перебросить в необходимом для защиты Белоруссии количестве.
Кроме того, экс-замглавы СБУ отмечает, что даже если США снимут санкции с Белоруссии, то останутся европейские.
«И одна маленькая Литва, которая просто заблокировала любое прохождение товаров из Беларуси к балтийским портам гораздо более эффективна, чем снятие санкций Соединенными Штатами», – уверял Ягун.
English version :: Читать на английском Генерал СБУ: «Не дадим Лукашенко спрятаться за Россией и США»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: