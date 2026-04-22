Генерал СБУ опроверг утверждения Зеленского о подготовке Белоруссии к нападению на Украину

Белоруссия, вопреки тиражируемым киевским режимом страшилкам, не собирается нападать на Украину.

Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ягун призван не паниковать, отметив, что ремонт дорог в Белоруссии – это плановое мероприятие, а обустройство артиллерийских позиций делается на случай атаки из Украины.

«Это больше похоже на то, что они как-то укрепляют границу со своей, чем пытаются подтянуть резервы и попытаться наступать», – сказал генерал.

По его мнению, нравится это или нет Украине, но пока в Белоруссии у власти Александр Лукашенко, она не вступит в прямую войну с Украиной.

Не верит он в заявления так называемой белорусской оппозиции, бежавшей на Запад и пугающей Украину «вторжением».