Генерал СБУ опроверг утверждения Зеленского о подготовке Белоруссии к нападению на Украину
Белоруссия, вопреки тиражируемым киевским режимом страшилкам, не собирается нападать на Украину.
Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ягун призван не паниковать, отметив, что ремонт дорог в Белоруссии – это плановое мероприятие, а обустройство артиллерийских позиций делается на случай атаки из Украины.
«Это больше похоже на то, что они как-то укрепляют границу со своей, чем пытаются подтянуть резервы и попытаться наступать», – сказал генерал.
По его мнению, нравится это или нет Украине, но пока в Белоруссии у власти Александр Лукашенко, она не вступит в прямую войну с Украиной.
Не верит он в заявления так называемой белорусской оппозиции, бежавшей на Запад и пугающей Украину «вторжением».
«Для них интересно, чтобы Украина оставалась во враждебных отношениях с Лукашенко, чтобы она обращала внимание на демократическую оппозицию, возможно, в какой-то мере не забывала, помогала им. Поэтому их позиция также понятна», – заявил Ягун.
