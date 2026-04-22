Генерал СБУ: Захватим Приднестровье – через месяц мир забудет, что Украина агрессор 

Украине следует взять под свой контроль ПМР – и передать эту территорию Молдове.

Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая обратила внимание на заявления Зе-офиса о якобы намерении России создать буферную зону в Винницкой области на границе с ПМР и поинтересовалась, не пора ли решать вопрос с «червяком Приднестровья в рамках этой войны».

Ягун опасается, что в таком случае Украина может предстать в глазах мирового сообщества агрессором.