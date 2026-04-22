Генерал СБУ: Захватим Приднестровье – через месяц мир забудет, что Украина агрессор
Украине следует взять под свой контроль ПМР – и передать эту территорию Молдове.
Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущая обратила внимание на заявления Зе-офиса о якобы намерении России создать буферную зону в Винницкой области на границе с ПМР и поинтересовалась, не пора ли решать вопрос с «червяком Приднестровья в рамках этой войны».
Ягун опасается, что в таком случае Украина может предстать в глазах мирового сообщества агрессором.
«Но мое убеждение: если бы мы смогли организовать какую-то блестящую операцию по уничтожению или захвату этих 15 тысяч пленных и, соответственно, взятия под контроль определенной части этой территории с дальнейшей передачей ее под контроль Молдовы даже без согласия Молдовы, то думаю, что месяц-два – и об этом забыли. Это мое личное мнение.
Я не думаю, что государство сейчас готово к таким операциям. Хотя в перспективе я думаю, это все же нужно делать», – призывал Ягун.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: