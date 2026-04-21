Герасимов опроверг отступление ВС РФ в Днепропетровской области

Начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов опроверг заявления Киева об отступлении ВС РФ в Днепропетровской области, где русские войска продвигаются, чтобы охватить полосу укреплений под Запорожьем.

«Не допустили утраты территорий и продолжают расширять полосу безопасности в южной части Днепропетровской области», – сказал Герасимов, инспектируя группировку «Юг».

Генерал подтвердил, что с зимы украинцы безуспешно пытались провести 170 контратак и остановить продвижение российской армии к Запорожью. Генштаб оценивает потери противника в более чем 3 тысячи человек.

«Командование ВСУ, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 кв. км территории… Соединения группировки войск «Днепр», нанося поражение формированиям противника, ведут наступление в направлении Запорожья», – сообщил Герасимов.

Он уточнил, что в Орехове идут уличные бои, наступление ВС РФ продолжается также западнее Гуляй-Поля.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее офицер ВСУ также заявлял, что не соответствуют действительности победные реляции об отбитых у русских сотнях квадратных километров под Днепропетровском.

Стягивание резервов ВСУ под Запорожье позволило активизировать продвижение ВС РФ к Славянску.