Ичкерийские террористы угрожают поставить памятник Бандере в Грозном
Во Львове открыли мемориальную табличку ликвидированному в 1996 году главарю ичкерийских сепаратистов террористу Джохару Дудаеву.
Об этом говорится в репортаже галичанского канала «Первый Западный», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По такому поводу во Львов приехал еще один террорист, именующий себя главой так называемого «правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании» Ахмед Закаев, получивший политическое убежище в Британии.
Он выразил сожаление, что в 1990-е Запад не оказал им помощи, как сегодня Украине.
Мемориальную табличку открыли на бывшей улице Лермонтова, давно переименованной местными властями в Дудаева.
Депутат львовского горсовета Олег Панькевич сравнивает гибель Дудаева с ликвидацией икон украинских националистов вроде Симона Петлюры, Евгения Коновальца и Степана Бандеры.
Львовские пропагандисты дали слово некому чеченцу, представленному как Микаэль «Бенорд» из ГУР МО Украины.
«Если сегодня где-то есть улица Джохара Дудаева, дай бог, пусть это будет так, чтобы в городе Грозном будет улица Степана Бандеры», – заявил он.
English version :: Читать на английском Ичкерийские террористы угрожают поставить памятник Бандере в Грозном
