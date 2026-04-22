Ичкерийские террористы угрожают поставить памятник Бандере в Грозном

Игорь Шкапа.  
22.04.2026 12:44
  (Мск) , Киев
Во Львове открыли мемориальную табличку ликвидированному в 1996 году главарю ичкерийских сепаратистов террористу Джохару Дудаеву.

Об этом говорится в репортаже галичанского канала «Первый Западный», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во Львове открыли мемориальную табличку ликвидированному в 1996 году главарю ичкерийских сепаратистов террористу Джохару...

По такому поводу во Львов приехал еще один террорист, именующий себя главой так называемого «правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании» Ахмед Закаев, получивший политическое убежище в Британии.

Он выразил сожаление, что в 1990-е Запад не оказал им помощи, как сегодня Украине.

Мемориальную табличку открыли на бывшей улице Лермонтова, давно переименованной местными властями в Дудаева.

Депутат львовского горсовета Олег Панькевич сравнивает гибель Дудаева с ликвидацией икон украинских националистов вроде Симона Петлюры, Евгения Коновальца и Степана Бандеры.

Львовские пропагандисты дали слово некому чеченцу, представленному как Микаэль «Бенорд» из ГУР МО Украины.

«Если сегодня где-то есть улица Джохара Дудаева, дай бог, пусть это будет так, чтобы в городе Грозном будет улица Степана Бандеры», – заявил он.

English version :: Читать на английском Ичкерийские террористы угрожают поставить памятник Бандере в Грозном

