Их нравы: Агенты ЦРУ орудуют, наплевав на законы ближайших соседей
В Мексике разгорается политический скандал – во время операции по борьбе с наркомафией в аварии разбилась машина. Двое погибших были объявлены сотрудниками посольства США. Однако пресса обратила внимание: извлеченные из авто покойники были в форме мексиканского Агентства расследований. Вскоре выяснилось, что погибшие были агентами ЦРУ, пишет испаноязычный канал El Ojo.
Пикантность ситуации в том, что местное законодательство запрещает участие иностранных агентов в операциях на территории Мексики. Президент Клаудия Шейнбаум утверждает, что мексиканские власти были неприятно удивлены, и потребовала объяснений от Вашингтона.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Нетрудно догадаться, что Мехико придётся проглотить обиду и смириться с положением дел. Учитывая, как американцы ведут себя в западном полушарии, которое считают своим «задним двором». В своё время в войне со Штатами мексиканцы потеряли 55% своей государственной территории.
Для постсоветского пространства же это напоминание об истинных нравах тех, кто любит поучать других о соблюдении законности. И еще один повод вспомнить, как после переворота 2014 года агентам ЦРУ отдали целый этаж главного офиса СБУ на Владимирской в Киеве. А затем, задолго до СВО, позволили американцам построить 12 секретных шпионских баз вдоль российской границы – о чём открыто сообщала не «кремлевская пропаганда», а газета New York Times.
English version :: Читать на английском Их нравы: Агенты ЦРУ орудуют, наплевав на законы ближайших соседей
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: