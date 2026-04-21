Их нравы: Агенты ЦРУ орудуют, наплевав на законы ближайших соседей

В Мексике разгорается политический скандал – во время операции по борьбе с наркомафией в аварии разбилась машина. Двое погибших были объявлены сотрудниками посольства США. Однако пресса обратила внимание: извлеченные из авто покойники были в форме мексиканского Агентства расследований. Вскоре выяснилось, что погибшие были агентами ЦРУ, пишет испаноязычный канал El Ojo.

Пикантность ситуации в том, что местное законодательство запрещает участие иностранных агентов в операциях на территории Мексики. Президент Клаудия Шейнбаум утверждает, что мексиканские власти были неприятно удивлены, и потребовала объяснений от Вашингтона.

Нетрудно догадаться, что Мехико придётся проглотить обиду и смириться с положением дел. Учитывая, как американцы ведут себя в западном полушарии, которое считают своим «задним двором». В своё время в войне со Штатами мексиканцы потеряли 55% своей государственной территории.