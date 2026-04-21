Их нравы: Агенты ЦРУ орудуют, наплевав на законы ближайших соседей

Михаил Рябов.  
21.04.2026 23:48
  (Мск) , Москва
Дзен, Колониальная демократия, Происшествия, Спецслужбы, США


В Мексике разгорается политический скандал – во время операции по борьбе с наркомафией в аварии разбилась машина. Двое погибших были объявлены сотрудниками посольства США. Однако пресса обратила внимание: извлеченные из авто покойники были в форме мексиканского Агентства расследований. Вскоре выяснилось, что погибшие были агентами ЦРУ, пишет испаноязычный канал El Ojo.

Пикантность ситуации в том, что местное законодательство запрещает участие иностранных агентов в операциях на территории Мексики. Президент Клаудия Шейнбаум утверждает, что мексиканские власти были неприятно удивлены, и потребовала объяснений от Вашингтона.

В Мексике разгорается политический скандал – во время операции по борьбе с наркомафией в...

Нетрудно догадаться, что Мехико придётся проглотить обиду и смириться с положением дел. Учитывая, как американцы ведут себя в западном полушарии, которое считают своим «задним двором». В своё время в войне со Штатами мексиканцы потеряли 55% своей государственной территории.

Для постсоветского пространства же это напоминание об истинных нравах тех, кто любит поучать других о соблюдении законности. И еще один повод вспомнить, как после переворота 2014 года агентам ЦРУ отдали целый этаж главного офиса СБУ на Владимирской в Киеве. А затем, задолго до СВО, позволили американцам построить 12 секретных шпионских баз вдоль российской границы – о чём открыто сообщала не «кремлевская пропаганда», а газета New York Times.

