Командир ВСУ: «Правоохранительная система мертва. Пора браться за оружие»

Игорь Шкапа.  
20.04.2026 15:59
  (Мск) , Киев
Украинская полиция не в состоянии защитить население, которое следует наделить правом на оружие.

Об этом в эфире видеоканала «Львовская мануфактура» заявил командир разведывательного подразделения Денис Ярославский, в прошлом начальник Голосеевского райуправления МВД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире подняли тему громкого теракта в Киеве, в ходе которого как раз в Голосеевском районе бывший ВСУшник расстреливал из карабина прохожих. Ведущая поинтересовалась, стоит ли позволить населению разрешить владение оружием.

Ее собеседник говорит, что не все население готово, но, например, такое право должны получить бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые имеют опыт обращения с оружием.

«Если мы говорим о людях, отслуживших на фронте, которых демобилизовали, я считаю, что они могут получить оружие. То есть, все должны проходить первичные курсы, получать оружие для защиты. Если население у нас будет во время войны подготовлено к тому, чтобы оно имело право носить оружие, подготовлено морально, подготовлено технически на полигонах, то они должны себя защищать», – сказал украинский командир.

При этом правоохранительную систему Украины он называет «покойником».

«Умышленно или нет, но руководство правоохранительных органов довело правоохранительную систему до тяжелейшего кризиса, который когда-либо был в этой системе. И люди остались один на один с такими событиями. Надо хотя бы предоставить возможность самим научиться себя защищать», – заявил Ярославский.

