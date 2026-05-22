Жители сербского анклава в центе Косово – Грачаница, вышли на улицы в знак протеста против ареста сепаратистскими албанскими властями семерых руководителей медицинских и образовательных учреждений. Накануне так называемая «прокуратура Косово», продлила содержание под стражей для задержанных на срок до 30 дней, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что эти люди были арестованы по заявлению коллаборациониста и предателя, карманного серба из команды главаря албанских сепаратистов Альбина Курти – Ненада Рашича. Этот «власовец» обвинил местную партию «Сербский список» и президента Сербии Александра Вучича в «систематическом давлении на сербов в преддверии выборов 7 июня». Это дало повод режиму провести репрессии под предлогом вмешательства «во внутренние дела» Косово.

На предыдущих перевыборах в Косово, состоявшихся в ноябре прошлого года, поддерживаемая нынешним руководством в Белграде партия косовских сербов «Сербский список» уверенно победила во всех сербских анклавах края.

Однако это никак не повлияло на вал антисербских репрессий со стороны албанских сепаратистов – зависимый от Запада и заигрывающий с НАТО Белград попросту не имеет рычагов давления на албанскую верхушку в Косово, положение в анклавах ухудшается из года в год.