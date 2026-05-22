Администрация Дональда Трампа продолжает агрессивное давление на Кубу с целью организации государственного переворота – вслед за топливной блокадой, погрузившей остров в состояние блэкаута, Минюст США готовится выдвинуть обвинения против 94-летнего Рауля Кастро за инцидент 30-летней давности, когда кубинские МиГи сбили самолёты с гражданами США на борту. В Вашингтоне открыто намекают на повторение операции, аналогичной похищению президента Венесуэлы Мадуро.

В случае вооружённого нападения США Куба может рассчитывать лишь на помощь соседей из Никарагуа. Об этом в интервью американской телеведущей Рэйчел Блевинс заявил обозреватель Кристофер Хелали, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, русские предоставили топливо. Но вмешается ли многополярный мир, чтобы защитить Кубу и спасти ее? Учитывая географическую близость Кубы, я думаю, что ее судьба предрешена. Кубе не помогут российские и китайские военные силы. У неё может быть китайское и собственное оружие, но оно не может быть представлено в таком количестве в виде солдат и советников, потому что это спровоцирует конфликт между крупными державами», – сказал Хелали.