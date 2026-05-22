Спикер сербского парламента Анна Брнабич выступила с публичными мольбами принять Сербию к Евросоюз – пусть даже с урезанными полномочиями.

Об этом открытая лесбиянка из команды Александра Вучича (ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское движение) заявила на конференцию в Праге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на заявление модератора – словацкого сербофоба, бывшего в свою время докладчиком Европарламента по Сербии, Владимира Бильчика о том, что регион Западных Балкан характеризуется конфликтами, – Брнабич заверила, что в эти застарелые конфликты можно было бы решить как раз в формате ЕС.

«Совершенно очевидно, что регион должен стать частью ЕС как самого успешного мирного проекта в истории человечества, чтобы эти конфликты остались в прошлом», – лебезила Брнабич.

«Я понимаю ценности, я понимаю важность верховенства права, но, опять же, всё это можно решить, возможно, даже гораздо проще, когда регион станет частью ЕС. Я бы просто приняла смелое решение», – взывала она.

Брнабич уочнила, что Сербия готова войти в ЕС даже с урезанными полномочиями.

«Мы не собираемся создавать проблемы и трудности. Нам не нужно право вето. Нам не нужен комиссар», – сказала она.

Напомним, что пока что главным кандидатом на расширение Евросоюза называется бывшая республика Югославии – Черногория, отторгнутая от Сербии при помощи Запада и втянутая в НАТО вопреки воле населения.

При этом Черногории также позволено вступить в ЕС лишь на особых, кастрированных условиях – чтобы исключить появление «троянских коней» внутри Евросоюза, каким в Брюсселе считали Венгрию при Викторе Орбане.

Большинство жителей Сербии выступают против интеграции в Евросоюз, однако на этом курсе настаивает администрация президента Вучича. Одно из условий членства Сербии в ЕС – официальный отказ от Косово.

Отношение к расширению Евросоюза должно быть пересмотрено Москвой, поскольку это объединение превратилось в такой же враждебный антироссийский блок, как и НАТО, заявил накануне зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.