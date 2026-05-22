Власти Сербии приняли делегацию бандеровского режима во главе с вице-премьером «по вопросам европейской и евроатлантической интеграции» Тарасом Качкой.

Сербский президент Александр Вучич выразил надежду, что вскоре его осчастливит визитом и диктатор Зеленский, которому готовят приём в Белград, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе визита Качка подписал с сербскими властями меморандум по взаимоподдержке на пути в ЕС.

В документе отмечается «важность взаимной поддержки на европейском пути, а также укрепления диалога и партнерства в областях, представляющих взаимный интерес».

В честь представителей нацистского режима в столице Сербии был организован деловой форум, куда съехались около 40 сербских бизнесменов.

«Объем нашей внешней торговли товарами в 2025 году достиг 450 миллионов долларов. Сербский экспорт впервые превысил 200 миллионов долларов США, что представляет собой отличный баланс для продолжения переговоров о заключении соглашения о свободной торговле. Обе стороны планируют завершить эти переговоры к концу года», – отрапортовала об укреплении отношений с бандеровцами министр внутренней и внешней торговли Ягода Лазаревич.

С эмиссаром Зеленского встретился и президент Сербии Александр Вучич.

Впоследствии в интервью телеканалу РТС он отметил, что до этого провёл телефонный разговор с Зеленским, и речь шла, в том числе, о предстоящем визите главаря киевского режима в Сербию.

«Украина не признала независимость Косово. Как и со всеми другими странами, отношения у нас самые нормальные. Надеюсь, он приедет. Зеленский понимает позицию Сербии, он не просит у меня того, о чем просят другие. Я не согласен, когда с Сербией ведут переговоры путём угроз. Но он как раз разумный человек, и повторюсь, понимает нашу позицию», – подчеркнул Вучич.

Ранее он подтвердил, что, вопреки протестам Москвы, разрешил продажу боеприпасов на Украину в виде реэкспорта из африканских стран, Боснии и Герцоговины, Болгарии.