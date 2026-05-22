Молдавский эксперт: Ультиматумы Санду ещё больше отталкивают Приднестровье

Елена Острякова.  
22.05.2026 13:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 95
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье


Заявления Майи Санду о вероятности сценария поглощения молдавского государства Румынией ради вступления в Евросоюз – ещё больше отдаляет Приднестровье от Кишинёва.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил молдавский политолог, руководитель Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Заявления Майи Санду о вероятности сценария поглощения молдавского государства Румынией ради вступления в Евросоюз...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вместо осторожного диалога, поиска компромисса и реинтеграции через доверие — снова язык давления, ультиматумов и внешней безопасности. Такой подход не приближает объединение страны, а наоборот, ещё сильнее отталкивает левый берег.

Президент должна говорить о мире, нейтралитете, социальной защите, экономике и единстве общества. Вместо этого мы снова слышим набор лозунгов: ЕС, Россия, угроза, войска, безопасность», – сказал Костыркин.

По его мнению, Санду фактически противопоставляет молдавское гражданство российскому, ставя жителей Приднестровья перед геополитическим выбором.

«Но эти люди — граждане и жители нашей страны, а не материал для пропагандистского спора между Брюсселем и Москвой», – считает молдавский эксперт.

В своем недавнем интервью СМИ-иноагенту «Дойче велли» Санду заявила о готовности реализовать сценарий объединения с Румынией, также пригрозив, что жители Приднестровья не воспользуются возможностями, который им предоставляет недавний указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Молдавский эксперт: Ультиматумы Санду ещё больше отталкивают Приднестровье

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить