Заявления Майи Санду о вероятности сценария поглощения молдавского государства Румынией ради вступления в Евросоюз – ещё больше отдаляет Приднестровье от Кишинёва.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил молдавский политолог, руководитель Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Вместо осторожного диалога, поиска компромисса и реинтеграции через доверие — снова язык давления, ультиматумов и внешней безопасности. Такой подход не приближает объединение страны, а наоборот, ещё сильнее отталкивает левый берег.



Президент должна говорить о мире, нейтралитете, социальной защите, экономике и единстве общества. Вместо этого мы снова слышим набор лозунгов: ЕС, Россия, угроза, войска, безопасность», – сказал Костыркин.

По его мнению, Санду фактически противопоставляет молдавское гражданство российскому, ставя жителей Приднестровья перед геополитическим выбором.

«Но эти люди — граждане и жители нашей страны, а не материал для пропагандистского спора между Брюсселем и Москвой», – считает молдавский эксперт.

В своем недавнем интервью СМИ-иноагенту «Дойче велли» Санду заявила о готовности реализовать сценарий объединения с Румынией, также пригрозив, что жители Приднестровья не воспользуются возможностями, который им предоставляет недавний указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства.