Лидер боснийских сербов: мы никогда не проголосуем за антироссийские санкции и за Боснию в НАТО

Алексей Топоров.  
22.04.2026 13:10
  (Мск) , Белград
Республику Сербскую Боснии и Герцеговины посетила делегация из России во главе с замминистра иностранных дел Александром Грушко.

Встреча с руководством сербского энтитета длилась вдвое дольше запланированного, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Республику Сербскую Боснии и Герцеговины посетила делегация из России во главе с замминистра иностранных...

Гостей встретил смещённый Сараево при поддержке ЕС со всех государственных постов, но остающийся лидером ведущей партии РС Союза независимых социал-демократов Милорад Додик. Также в ней приняли участие президент Республики Сербской Синиша Каран, премьер-министр Саво Минич, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич.

 «Мы обсудили вопрос, который они (Сараево) хотят нам навязать, а именно вопрос о государственной собственности (которую хотят передать в ведение бошнякской элиты). Этого нельзя допустить. Республика Сербская владеет 49 процентами территории Боснии и Герцеговины. Если это решение будет навязано, Республика Сербская будет вынуждена принимать решения самостоятельно. Мы благодарны, что у нас есть собеседник в лице России, который слышит нас», – отметил Додик.

Лидер боснийских сербов в очередной раз отметил, что Республика Сербская никогда на федеральном уровне не будет голосовать за введение санкций против России, а также не поддержит вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. И заморозит эти вопросы на уровне БиГ.

«Мы – два народа, имеющие общие корни, язык, культуру и значение. Мы особенно ценим вашу принципиальную позицию и поддержку Дейтонского мирного соглашения. Вы признали, что оно постоянно рушится, как и конституционное положение Республики Сербской», – подчеркнул президент Синиша Каран.

Таким образом, можно сделать вывод: руководство РС заручилось поддержкой России на фоне постоянного давления бошнякского Сараево, но как это будет выглядеть в практической плоскости, покажет время.

