«Мы слишком недооцениваем Россию» – экс-депутат Рады

Вопреки заверениям украинской пропаганды, Россия способна вести СВО ещё много лет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной рады, участник майданов и националист Олесь Доний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему мы недооцениваем врага, когда говорим, что у них скоро закончатся ресурсы и человеческие, и финансовые? Вот, например, они продали за год 200 тонн золота. Но Россия в год добывает 300 тонн, и если продали 200, это не такая большая потеря, с которой можно делать вывод, что скоро они загнутся », – сказал Доний.

«Или про человеческий ресурс. Напомню, с 2022 года сбежало из России около 700 тысяч населения. Это самая либеральная часть, которая сразу выехала, после начала вторжения. Но у них границы остались открытыми, и больше такого оттока людей нет. Это из Украины массово уезжают люди, и у нас границы закрыты.

Мы не должны недооценивать их ресурс. Ещё раз повторю, даже если они будут жить экономически хуже, это не означает, что они прекратят войну. Если у них будет не хватать войск, это не означает, что они поднимут руки вверх. Они могут объявить мобилизацию, как это была в 2022 году. И нам надо быть к этому готовыми», – добавил националист.