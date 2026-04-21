На фоне объятий с Турцией: режим Пашиняна делает ставку на оголтелую русофобию и репрессии

В Армении власти усиливают давление на оппозицию в преддверии выборов параллельно с попытками шантажировать Россию выходом из ОДКБ и ЕАЭС. При этом Ереван ускоряет процесс «тюркской интеграции».

Буквально через несколько дней после встречи Никола Пашиняна с Владимиром Путиным спикер Национального собрания Ален Симонян неожиданно заявил о том, что если Россия повысит отпускные цены на газ, то Армения выйдет из ОДКБ (и из ЕАЭС в придачу) – сразу. Такой демарш Еревана вызвал только ухмылку в Москве, и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что он «напоминает угрозы ежу обнажением своих возможностей».

Тем не менее подобный резкий сигнал стал очередной попыткой шантажа России, так как цели, которые ставило руководство Армении во время встречи в Кремле в начале апреля не были достигнуты, потому что не удалось заполучить политическую поддержку в преддверии выборов и новые экономические преференции. Ведь очевидно, что Пашиняну был дан жёсткий отлуп на его устремления усидеть сразу на двух стульях нахождения в ЕАЭС и одновременного запуска интеграции с ЕС.

В итоге в Ереване по рекомендации из Брюсселя по-видимому решили усилить антироссийскую пропаганду в рамках предвыборной кампании, сделав её стержнем всей программы правящей партии. Такой вариант не исключает и известный политолог и координатор Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян:

«Либо Пашинян через Симоняна говорит то, чего сам не может, либо Симоняну Запад дал карт-бланш на нагнетание антироссийской риторики, даже без согласования с Пашиняном. Симонян попал во власть из дешевых сериалов и юмористических фильмов низкого качества. Именно таких находит Запад, приводит во власть, которые потом приносят беды и страдания своему народу».

При этом внутри страны начинается широкомасштабная зачистка политического поля от оппозиционных сил. За то, что был избран именно такой сценарий, показывают и последние заявления Никола Пашиняна с угрозами и оскорблениями в отношении недовольных избирателей. Так, во время выступления перед депутатами он открыто произнёс:

«Знаете, что может так случиться, что “Сильная Армения”, блок “Армения”, партия “Процветающая Армения” пройдут в парламент — это будет означать, что я допускаю мысль, что в Республике Армения есть столько “собак и волков”, что они могут проголосовать за них».

Поэтому и суд в минувшую пятницу над лидером “Сильной Армении” Самвелом Карапетяном прошёл максимально жёстко с продлением на три месяца домашнего ареста и с задержанием полицией на митинге 17-ти его сторонников. До этого ещё 15 активистов объединения были задержаны Антикоррупционным комитетом по сфабрикованным обвинениям явно с целью последующего недопущения всей партии к выборам.

Такой размах репрессий свидетельствует об истерике в правящей клике, так как Пашинян даже договорился до того, что предрёк «начало новой войны» в случае победы Карапетяна. В реальности такие страшилки призваны запугать обывателя и хоть как-то оправдать курс на приобщение Армении к тюркской интеграции.

Интересно, что буквально через неделю после угрозы выйти из ЕАЭС и ОДКБ Ален Симонян встретился в Стамбуле со спикером парламента Азербайджана, а затем и со своим турецким коллегой. Более того, он поблагодарил турецкого спикера Куртулмуша за идею включить Армению в региональный формат Турция-Грузия-Азербайджан.

В реальности такая активизация означает то, что в Организации тюркских государств приняли консолидированное решение развивать Транскаспийский маршрут как альтернативный в ситуации блокировки Персидского залива. Соответственно при поддержке Запада ускоряется и превращение Армении в турецкий логистический протекторат со всеми вытекающими последствиями.