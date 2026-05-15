На Украине прививается культ абсолютной ненависти к русским – выпускница киевского вуза
Украинцев с самого детства учат ненавидеть и убивать русских.
Об этом на канале «Победа 9/45» заявила покинувшая Украину выпускница Киевского университета имени Тараса Шевченко Дарина Боровик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Когда ты живешь там, во всем этом начинаешь существовать, это уже становится не смешно. Я даже очень боюсь того, что будет дальше, потому что вырастают люди, которые росли на мультике про пса Патрона.
В моём ещё детстве я помню какие-то добрые советские мультики. А сейчас дети играют с псом Патроном, с Байрактаром – и убивают якобы российских солдат под песню Ванька-Встанька.
То есть, с самого детства прививается культ просто абсолютнейшей ненависти, абсолютнейшего бреда», – сказала Боровик.
«Уже выросли люди, которые на полном серьёзе верят, что Голодомор, который был на территории Украины, его там сделали специально русские солдаты, и они там торт ели, буквально на глазах голодающих, и издевались над украинцами», – добавила она.
English version :: Читать на английском На Украине прививается культ абсолютной ненависти к русским – выпускница киевского вуза
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: