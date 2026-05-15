Украинцев с самого детства учат ненавидеть и убивать русских.

Об этом на канале «Победа 9/45» заявила покинувшая Украину выпускница Киевского университета имени Тараса Шевченко Дарина Боровик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Когда ты живешь там, во всем этом начинаешь существовать, это уже становится не смешно. Я даже очень боюсь того, что будет дальше, потому что вырастают люди, которые росли на мультике про пса Патрона.

В моём ещё детстве я помню какие-то добрые советские мультики. А сейчас дети играют с псом Патроном, с Байрактаром – и убивают якобы российских солдат под песню Ванька-Встанька.

То есть, с самого детства прививается культ просто абсолютнейшей ненависти, абсолютнейшего бреда», – сказала Боровик.